圧倒的高評価‼️ 牛革 レザー 象 エレファント コインケース チャーム ...

商品の詳細

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herishop21年No.2おすすめ商品

他のカラーはこちらをクリック→#herishop財布1

原価が高いアニマルコインケースでこの価格は実はとてもリーズナブ







①どこにもないアニマルコインケース

ここまでバリエーションがあるのはherishopだけです



②みなさまに一つは持っていてほしいアイテム

バッグに付けると最強に可愛いです

これがあるのとないのとではバッグの可愛いさが全く違います!



③herishop歴代販売数no.2商品

実物を見てリピーターされる方もたくさんいらっしゃいます







◯heriの一言

販売できる原価で且つ、ほぼ確実に入荷できるルートで

手に入れることができ、今回再販が実現できました✨

オススメカラー×アニマルno.1





素材:牛革

カラー:イエロー(1〜7)

サイズ:【横に向けて採寸】約縦9(最長)横12(最長)幅5.5(底)

*素人採寸で多少誤差がある場合あります。

*モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります





◯お札は4つ折りで斜めにすれば数枚入ります

◯アクセサリーやリップなど入ります

◯リング・フック付き





財布一覧はこちらをクリック→#herishop財布









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