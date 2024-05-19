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圧倒的高評価‼️ 牛革 レザー 象 エレファント コインケース チャーム
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herishop21年No.2おすすめ商品
他のカラーはこちらをクリック→#herishop財布1
原価が高いアニマルコインケースでこの価格は実はとてもリーズナブ
①どこにもないアニマルコインケース
ここまでバリエーションがあるのはherishopだけです
②みなさまに一つは持っていてほしいアイテム
バッグに付けると最強に可愛いです
これがあるのとないのとではバッグの可愛いさが全く違います!
③herishop歴代販売数no.2商品
実物を見てリピーターされる方もたくさんいらっしゃいます
◯heriの一言
販売できる原価で且つ、ほぼ確実に入荷できるルートで
手に入れることができ、今回再販が実現できました✨
オススメカラー×アニマルno.1
素材:牛革
カラー:イエロー(1〜7)
サイズ:【横に向けて採寸】約縦9(最長)横12(最長)幅5.5(底)
*素人採寸で多少誤差がある場合あります。
*モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります
◯お札は4つ折りで斜めにすれば数枚入ります
◯アクセサリーやリップなど入ります
◯リング・フック付き
財布一覧はこちらをクリック→#herishop財布
トゴ革牛革本革レザーカーフスキンロエベボッテガヴェネタloeweceline定期入れ小物入れプレゼント誕生日ポーチ小物入れアニマル長財布ミニ財布airpodsケースイヤホンケース
商品の説明
圧倒的高評価‼️ 牛革 レザー 象 エレファント コインケース チャーム ...
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