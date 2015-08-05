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TOSHIBA ノート パソコン デタッチャブル
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商品の詳細
TOSHIBA
ノートパソコン
DynaBook
デタッチャブル
PRB82PG-NUA
お店での買取価格が21000円ほどのようです
ほとんど使用しておらず、目立つ傷はありません。
ノートパソコン
DynaBook
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PRB82PG-NUA
お店での買取価格が21000円ほどのようです
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商品の説明
PR82PGP-NHA, ｜東芝 モバイルノートパソコン(デタッチャブル)dynabook R82/PGP(WIN8.1Update 64Bit/M-5Y31/4GB/12.5型/Office Home & Business Premium搭載) ｜中古品｜修理販売｜サンクス電機
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