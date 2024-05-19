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AirPods Pro 第一世代　充電ケース　エアーポッズプロ　Apple正規品

Cfilth

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【AirPodsPro第一世代充電ケースのみの商品です。】

●中古品:極美品（傷なし汚れなし）

●Apple純正品

●品番:MLWK3J/A(国内正規品番)

●充電ケースのみ

■状態:状態が非常に良い商品です。
　　　　動作確認済み、
　　　　不具合などは一切なく、充電持ちも良く、
　　　　正常に使えます。

箱、ライトニングケーブル、右耳のイヤホン、充電ケースはつきませんのでご了承下さい。

発送の際は綺麗に掃除してお送りします。

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