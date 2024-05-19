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AirPods Pro 第一世代 充電ケース エアーポッズプロ Apple正規品
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【AirPodsPro第一世代充電ケースのみの商品です。】
●中古品:極美品（傷なし汚れなし）
●Apple純正品
●品番:MLWK3J/A(国内正規品番)
●充電ケースのみ
■状態:状態が非常に良い商品です。
動作確認済み、
不具合などは一切なく、充電持ちも良く、
正常に使えます。
箱、ライトニングケーブル、右耳のイヤホン、充電ケースはつきませんのでご了承下さい。
発送の際は綺麗に掃除してお送りします。
以下検索用
エアーポッズプロ
エアポッズ
エアポッツ
エアーポッツ
アップル
MWP22JA
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商品の説明
AirPods Pro 第一世代 充電ケース エアーポッズプロ Apple正規品
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