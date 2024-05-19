AirPods Pro 第一世代　充電ケース　エアーポッズプロ　Apple正規品

商品の詳細

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★即日発送



★間違いなく正規品です、ご安心ください！！



【AirPodsPro第一世代充電ケースのみの商品です。】



●中古品:極美品（傷なし汚れなし）



●Apple純正品



●品番:MLWK3J/A(国内正規品番)



●充電ケースのみ



■状態:状態が非常に良い商品です。

動作確認済み、

不具合などは一切なく、充電持ちも良く、

正常に使えます。



箱、ライトニングケーブル、右耳のイヤホン、充電ケースはつきませんのでご了承下さい。



発送の際は綺麗に掃除してお送りします。



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