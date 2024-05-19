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アガベBLACK＆Blue
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商品の詳細
かなり締めて育てております。
もちろんバリバリ発根済みです。
よろしくおねがいします。
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商品の説明
アガベ・チタノタ 'ブラック・アンド・ブルー'Agave titanota 'Black ...
アガベ・チタノタ ブラックアンドブルー（BB）002
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