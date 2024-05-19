- 当日発送
- 送料無料
メレダイヤ デザインリング 8号 Pt900
- 販売価格 ：
-
￥21528税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【ブランド状態ランク】ランクAB
【タイプ】メレダイヤデザインリング
【ライン】プラチナ指輪
【対象】レディース
【総重量】約5.8g
【素材】Pt900、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約8号
【リング最大幅】約7.0mm
【リング最小幅】約2.0mm
【リング厚さ】約3.6mm
【カラット】0.50ct
【コメント】
中古品のため、若干のキズや汚れがございます。
【付属品】なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。
リングのお探しは、バイセルで検索！
#バイセルジュエリー
#バイセルリング
商品の説明
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】 , ラッピング可
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
バイセル公式】メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 ...
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
バイセル公式】ダイヤモンド デザインリング プラチナ メレダイヤ 指輪 ...
ダイヤモンド デザインリング プラチナ 指輪 メレダイヤ リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】 , ラッピング可
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】 , ラッピング可
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
バイセル公式】メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 ...
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
バイセル公式】メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 ...
メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 8号 Pt900 ダイヤモンド レディース 【中古】, ラッピング可
レディース・アクセサリー・リング(指輪)のデイリーランキング
-
-
2
PRADA バケットハット
ハット
￥4,100
-
-
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
スマートフォン本体
￥20,900
-
ヘッドフォン/イヤフォン
￥5,325
-
ヘッドフォン/イヤフォン
￥4,600
-
PC周辺機器
￥24,050
-
レンズ(ズーム)
￥16,100
-