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BE@RBRICK MY FIRST B@BY RESTIR 400%100%
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商品の詳細
【商品名】
MYFIRSTBE@[email protected]％400%
【購入場所】
RESTIRオンライン
【商品の状態】
新品・未開封
【color】
MATTBLACK
リステア1周年記念にて限定、抽選販売されたベアブリックです。よろしくお願いします。
MYFIRSTBE@[email protected]％400%
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商品の説明
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