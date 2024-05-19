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BE@RBRICK MY FIRST B@BY RESTIR 400%100%

MEDICOM TOY

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商品の詳細

【商品名】
MYFIRSTBE@[email protected]％400%
【購入場所】
RESTIRオンライン
【商品の状態】
新品・未開封
【color】
MATTBLACK

リステア1周年記念にて限定、抽選販売されたベアブリックです。よろしくお願いします。

商品の説明

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