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新品未使用　INDIVI　ツイードスカートスーツ　38

INDIVI

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新品未使用　INDIVI　ツイードスカートスーツ　38
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商品の詳細

新品未使用

INDIVIのツイードスカートスーツです。

式で着用しようと、一目惚れで購入しましたが、別の物を着用しましたので、新品未使用です。タグは外しております。

ジャケットはウエストにかけて細くなっており、裾はラウンドカットで女性らしい柔らかい雰囲気です。

黒×白×シルバーと上品な中に華やかさもございます。

サイズ38


商品の説明

新品未使用　INDIVI　ツイードスカートスーツ　38
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新品未使用　INDIVI　ツイードスカートスーツ　38 | フリマアプリ ラクマ

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