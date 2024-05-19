新品未使用　INDIVI　ツイードスカートスーツ　38

商品の詳細

新品未使用



INDIVIのツイードスカートスーツです。



式で着用しようと、一目惚れで購入しましたが、別の物を着用しましたので、新品未使用です。タグは外しております。



ジャケットはウエストにかけて細くなっており、裾はラウンドカットで女性らしい柔らかい雰囲気です。



黒×白×シルバーと上品な中に華やかさもございます。



サイズ38