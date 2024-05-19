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評価に自信有！ iPhone12 64GB SIMフリーシムフリー 新品未使用
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￥21840税込
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商品の詳細
評判に自信あり！
過去に何台もスマートフォンの取引をしております。
全て良い評価頂いておりますので、ご安心してご購入下さい♪
※数日で売れなければ出品取消ししますので、お早めにどうぞ^^
複数台出品しております。
複数台ご購入頂ける方はお値引き致します‼︎
iPhone1264GBSIMフリーBLUEブルー
新品未使用
店頭にて動作確認済み
シュリンクはお取りしております。
auにて2/27一括購入しましたのでネットワークも○の残債無です。
※過去に迷惑行為があった為、購入後にIMEIをお伝え致します。
○64GBBlueブルー
○SIMフリー
○SIMロック解除済み
○付属品 全てあり
○2022年2月27日一括購入
機種代残金はございません。
SIMフリーでSIMロック解除済みとなっております。
ノークレームノーリターンでお願いします。
しっかり、梱包して発送いたします。
ご不明点、ご質問がありましたら
事前にコメント欄までお願いします。
#iPhone
#iPhone12
#iPhone13
#iPhone13pro
#iPhone13mini
#Google
#pixel
#pro
#SIMフリー
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新品未使用
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○SIMロック解除済み
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商品の説明
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