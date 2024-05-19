評価に自信有！ iPhone12 64GB SIMフリーシムフリー 新品未使用

商品の詳細

評判に自信あり！

過去に何台もスマートフォンの取引をしております。

全て良い評価頂いておりますので、ご安心してご購入下さい♪



※数日で売れなければ出品取消ししますので、お早めにどうぞ^^



複数台出品しております。

複数台ご購入頂ける方はお値引き致します‼︎



iPhone1264GBSIMフリーBLUEブルー

新品未使用



店頭にて動作確認済み

シュリンクはお取りしております。

auにて2/27一括購入しましたのでネットワークも○の残債無です。

※過去に迷惑行為があった為、購入後にIMEIをお伝え致します。



○64GBBlueブルー

○SIMフリー

○SIMロック解除済み

○付属品 全てあり

○2022年2月27日一括購入





機種代残金はございません。

SIMフリーでSIMロック解除済みとなっております。

ノークレームノーリターンでお願いします。

しっかり、梱包して発送いたします。



ご不明点、ご質問がありましたら

事前にコメント欄までお願いします。



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