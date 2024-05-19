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ニコン AF NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5D ED
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￥14400税込
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商品の詳細
【メーカー名】ニコン
【製品名】AFNIKKOR18-35mmF3.5-4.5DED
【カメラ付属品】フロントキャップ、リアキャップ【ブランド状態ランク】C
【コメント】
【外観】
スレやキズ、汚れがあります。
【光学系】
レンズ内部にクモリやカビ、キズやホコリの混入があります。
※バルサム切れやコーティング剥がれ等、クモリの原因は特定できかねます。
【動作】
問題ありません。
こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。
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商品の説明
ニコン Nikon AF NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5D ED 一眼カメラ用（オートフォーカス） 【中古】
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