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ソフトバンク ガラケー 740SC SIMフリー 5台 色:白・黒・赤
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￥8100税込
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商品の詳細
ソフトバンクのガラケーSIMフリー5台です。
ソフバンSIM、docomoSIM、リンクスメイトやb-mobileなどの格安SIMも読み込みます。
※auSIMは反応しません
質問などあれば、連絡いただければと思います。
よろしくお願いします(^^)
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商品の説明
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