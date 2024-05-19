  • ソフトバンク ガラケー 740SC SIMフリー 5台 色:白・黒・赤
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ソフトバンク ガラケー 740SC SIMフリー 5台 色:白・黒・赤

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商品の詳細

ソフトバンクのガラケーSIMフリー5台です。
ソフバンSIM、docomoSIM、リンクスメイトやb-mobileなどの格安SIMも読み込みます。
※auSIMは反応しません

質問などあれば、連絡いただければと思います。
よろしくお願いします(^^)

商品の説明

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