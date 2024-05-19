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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈155cm（肩から）

裄丈67.5cm

袖丈42.5cm　縫込み6.5cm

袖幅33.5cm

前幅25.5cm

後幅30.5cm



着物縫いこみ

内揚げ6cm





お袖側約1cm　身頃側約1cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・三つ紋】

状態は接写画像のように
後身頃・衿山・右袖付付近に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。











商品の説明

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平和屋-こころ店■豪華色留袖　舞花文　暈し染め　金彩　三越扱い　着丈155cm　裄丈67.5cm　正絹　逸品　B-ph6845
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