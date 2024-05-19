平和屋-こころ店■豪華色留袖　舞花文　暈し染め　金彩　三越扱い　着丈155cm　裄丈67.5cm　正絹　逸品　B-ph6845

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈155cm（肩から）



裄丈67.5cm



袖丈42.5cm 縫込み6.5cm



袖幅33.5cm



前幅25.5cm



後幅30.5cm







着物縫いこみ



内揚げ6cm







裄



お袖側約1cm 身頃側約1cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・三つ紋】



状態は接写画像のように

後身頃・衿山・右袖付付近に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



