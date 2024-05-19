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平和屋-こころ店■豪華色留袖 舞花文 暈し染め 金彩 三越扱い 着丈155cm 裄丈67.5cm 正絹 逸品 B-ph6845
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￥1455税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈155cm（肩から）
裄丈67.5cm
袖丈42.5cm 縫込み6.5cm
袖幅33.5cm
前幅25.5cm
後幅30.5cm
着物縫いこみ
内揚げ6cm
裄
お袖側約1cm 身頃側約1cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・三つ紋】
状態は接写画像のように
後身頃・衿山・右袖付付近に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■豪華色留袖 舞花文 暈し染め 金彩 三越扱い 着丈155cm 裄丈67.5cm 正絹 逸品 B-ph6845
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