OPPO R15 Neo ダイヤモンドピンク - スマートフォン本体

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商品の詳細

OPPOR15Neoダイヤモンドピンク



未開封新品です。

使う予定がないため出品します。



SIMフリーです。

格安SIMをお使いの方におすすめです。



メモリ：3GB

ストレージ：64GB



他サイトにも出品しておりますので売り切れの際は申し訳ありません。