OPPO R15 Neo ダイヤモンドピンク - スマートフォン本体

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OPPO R15 Neo ダイヤモンドピンク

Ifilth

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商品の詳細

OPPOR15Neoダイヤモンドピンク

未開封新品です。
使う予定がないため出品します。

SIMフリーです。
格安SIMをお使いの方におすすめです。

メモリ：3GB
ストレージ：64GB

他サイトにも出品しておりますので売り切れの際は申し訳ありません。

商品の説明

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