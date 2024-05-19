OPPO R15 Neo ダイヤモンドピンク - スマートフォン本体

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OPPO R15 Neo ダイヤモンドピンク
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商品の詳細
未開封新品です。
使う予定がないため出品します。
SIMフリーです。
格安SIMをお使いの方におすすめです。
メモリ：3GB
ストレージ：64GB
他サイトにも出品しておりますので売り切れの際は申し訳ありません。
商品の説明
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