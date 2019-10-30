APPLE AirPods Pro ノイズキャンセリング付完全ワイヤレスイヤホン ...

商品の詳細



AppleAirPodsProの充電ケース及び右耳イヤホンのみ出品となります。

Apple純正品です。

充電ケース動作確認してあります。正常に作動しますので、ご安心下さい。また、バッテリーの劣化も少ないため、まだまだ使って頂けると思います。



⚠️

右耳イヤホンは通常モードではノイズが多く使用できません。ノイズキャンセリング機能使用時は正常に動作します。おまけ程度に考えて頂けますと幸いです。



通常使用による使用感あります。



どうぞ宜しくお願い致します。



以下、商品説明となります。



「APPLEAirPodsProノイズキャンセリング付完全ワイヤレスイヤホンMWP22J/A」



包み込むようなサウンドを生み出すアクティブノイズキャンセリングを搭載。周囲の音が聞こえる外部音取り込みモードも用意。装着感をカスタマイズできるので、オーディオを一日中ずっと快適に楽しめます。これまでのAirPodsと同様に、iPhoneやAppleWatchとの接続は魔法のよう。ケースから取り出す…



ブランド名：Apple

シリーズ名：APPLE

メーカー型番：MWP22J/A

発売年月日：2019/10/30

代表カラー：WHITE

装着方式：両耳用

装着タイプ：インナーイヤータイプ

駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型

ヘッドホン構造：密閉型HP

本体重量：11.0g

サラウンド：無

ノイズキャンセリング機能：有

マイク：有

リモコン：有

折りたたみ機能：対象外

防滴・防水機能：有

ワイヤレス機能：プラグ無

プラグ形状：Lightning

Bluetooth通信方式：5

NFC対応：無

対応コーデック：SBC



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#MWP22J/A

#スマホ/家…