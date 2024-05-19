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jillbyjillstuart ブラックビジューロイヤルバックパック

JILL by JILLSTUART

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3510税込

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jillbyjillstuart ブラックビジューロイヤルバックパック
jillbyjillstuart ブラックビジューロイヤルバックパック
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

新品未使用

横(底)20cm
高さ(中央)25.5cm
マチ11.5cm
取手の長さ22cm
ショルダー(調節可)84cm
重さ約670g
定価:12,200円

Ray4月号＆3月号掲載商品

JILLbyで大人気のビジューロイヤルシリーズからバックパックが登場！ジュエリーをまとったようなエレガントな装飾がアクセントです。シボ感のある生地に、優しい印象に見える丸いフォルムが愛らしいデザイン。便利なダブルジップの引き手にはJILLbyロゴとストーン調付き。大人っぽく見えるサイズ感が、デイリー持ちしやすいです。※ショルダー調節可能





商品の説明

◇ビジューロイヤルバッグパック(502517626) | ジル バイ ジル ...
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