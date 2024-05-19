- 当日発送
- 送料無料
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス
- 販売価格 ：
-
￥2290税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
Spigen車載ホルダーマグネットMagSafe用スマホホルダー車スマホスタンドエアコン吹き出し口式iPhone141312ProMaxPlusMini超強磁力360度回転片手脱着落下防止取り付け簡単OneTapITS12ACP02617ブラック
強力なマグネット1200gfも耐える磁力が強いマグネットを搭載して運転中にも安定してMagSafe付着が可能です。
エアコン吹き出し口式エアコン吹き出し口に固定する仕組みで、どんな車でも簡単に設置できます。
アーム調節可\u0026360度回転ヘッドデバイスとの付着面は360度回転して好きな角度でデバイスを見れつつ、アームも回転が可能で置き方が自由自在です。
ケーブルも付着可能背面にケーブルを付着できる小さなマグネットを搭載して、充電ケーブルなどを付着し綺麗に置けられます。
対応機種iPhone14Pro
iPhone14ProMax
iPhone14Plus
iPhone14
iPhone13
iPhone13Pro
iPhone13Mini
iPhone13ProMaxiPhone12
iPhone12Pro
iPhone12Mini
iPhone12ProMax※デバイスを直接付着するか、MagSafe専用ケースを装着した場合のみ対応します。
強力なマグネット1200gfも耐える磁力が強いマグネットを搭載して運転中にも安定してMagSafe付着が可能です。
エアコン吹き出し口式エアコン吹き出し口に固定する仕組みで、どんな車でも簡単に設置できます。
アーム調節可\u0026360度回転ヘッドデバイスとの付着面は360度回転して好きな角度でデバイスを見れつつ、アームも回転が可能で置き方が自由自在です。
ケーブルも付着可能背面にケーブルを付着できる小さなマグネットを搭載して、充電ケーブルなどを付着し綺麗に置けられます。
対応機種iPhone14Pro
iPhone14ProMax
iPhone14Plus
iPhone14
iPhone13
iPhone13Pro
iPhone13Mini
iPhone13ProMaxiPhone12
iPhone12Pro
iPhone12Mini
iPhone12ProMax※デバイスを直接付着するか、MagSafe専用ケースを装着した場合のみ対応します。
商品の説明
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 スマホスタンド エアコン吹き出し口式 iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 360度回転 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap ITS12 ACP02617 (ブラック)
Spigen 車載ホルダー ワイヤレス充電 マグネット MagSafe用 C Type スマホホルダー 車 スマホスタンド エアコン吹き出し口式 iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 360度回転 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap Pro ...
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 吸盤 スマホホルダー 車 ダッシュボード 粘着ゲル吸盤 スマホスタンド iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 360度回転 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap ITS35 ACP02618 ...
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 スの ...
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 カップホルダー式 スマホホルダー 車 スマホスタンド iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 360度回転 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap ITS68 ACP03809 (ブラック)
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス
Spigen テスラ 車載ホルダー Model 3 / Y スマホホルダー マグネット MagSafe用 ダッシュボード装着式 車 スマホスタンド iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 360度回転 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap ...
車載スマホホルダー スマートフォンホルダー スマホホルダー ...
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 吸盤 スマホホルダー 車 ダッシュボード式 粘着ゲル吸盤 スマホスタンド iPhone 14 13 12 Pro Max Plus Mini 超強磁力 片手脱着 落下防止 取り付け簡単 OneTap Pro 3 ITS35W-3 (ブラック)
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 スの ...
Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 吸盤 スマホホルダー 車 ...
スマホ/家電/カメラ・スマホアクセサリー・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
6
トリア スキンエイジングケアレーザー
フェイスケア/美顔器
￥16,170