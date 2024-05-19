Spigen 車載ホルダー マグネット MagSafe用 スマホホルダー 車 ス

商品の詳細

Spigen車載ホルダーマグネットMagSafe用スマホホルダー車スマホスタンドエアコン吹き出し口式iPhone141312ProMaxPlusMini超強磁力360度回転片手脱着落下防止取り付け簡単OneTapITS12ACP02617ブラック

強力なマグネット1200gfも耐える磁力が強いマグネットを搭載して運転中にも安定してMagSafe付着が可能です。

エアコン吹き出し口式エアコン吹き出し口に固定する仕組みで、どんな車でも簡単に設置できます。

アーム調節可\u0026360度回転ヘッドデバイスとの付着面は360度回転して好きな角度でデバイスを見れつつ、アームも回転が可能で置き方が自由自在です。

ケーブルも付着可能背面にケーブルを付着できる小さなマグネットを搭載して、充電ケーブルなどを付着し綺麗に置けられます。

対応機種iPhone14Pro

iPhone14ProMax

iPhone14Plus

iPhone14

iPhone13

iPhone13Pro

iPhone13Mini

iPhone13ProMaxiPhone12

iPhone12Pro

iPhone12Mini

iPhone12ProMax※デバイスを直接付着するか、MagSafe専用ケースを装着した場合のみ対応します。