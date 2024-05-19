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Samantha リング
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商品の詳細
18Kピンクゴールド
ダイヤ のリングです。
内径15ミリ 9号
リングのみの発送です!
お値下げ不可ですm(__)m
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商品の説明
Samantha Jewelry/リングサマンサタバサ公式オンラインショップ
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