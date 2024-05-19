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Samantha　リング

Samantha Tiara

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商品の詳細

18Kピンクゴールド　
ダイヤ　のリングです。　

内径15ミリ　9号　


リングのみの発送です!
お値下げ不可ですm(__)m




商品の説明

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