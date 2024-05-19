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MICHEAL KORS ショルダーバッグ

Michael Kors

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商品の詳細

MICHEALKORSショルダーバッグブラック
2wayタイプ

サイズですが
縦19cm横26cm幅11cmくらいです。

去年アウトレットで購入しました。
22000円程で購入しました。
使用回数は2回程度です。
目立った傷などは特にありません。

素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。
また、購入後のクレームやキャンセルは一切受け付けません。
ご理解ある方のみ購入お願いします。

購入の際はコメントお願い致します。



商品の説明

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