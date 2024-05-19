MICHEAL KORS ショルダーバッグ

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商品の詳細

MICHEALKORSショルダーバッグブラック

2wayタイプ



サイズですが

縦19cm横26cm幅11cmくらいです。



去年アウトレットで購入しました。

22000円程で購入しました。

使用回数は2回程度です。

目立った傷などは特にありません。



素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。

また、購入後のクレームやキャンセルは一切受け付けません。

ご理解ある方のみ購入お願いします。



購入の際はコメントお願い致します。