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MICHEAL KORS ショルダーバッグ
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￥6880税込
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商品の詳細
MICHEALKORSショルダーバッグブラック
2wayタイプ
サイズですが
縦19cm横26cm幅11cmくらいです。
去年アウトレットで購入しました。
22000円程で購入しました。
使用回数は2回程度です。
目立った傷などは特にありません。
素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。
また、購入後のクレームやキャンセルは一切受け付けません。
ご理解ある方のみ購入お願いします。
購入の際はコメントお願い致します。
2wayタイプ
サイズですが
縦19cm横26cm幅11cmくらいです。
去年アウトレットで購入しました。
22000円程で購入しました。
使用回数は2回程度です。
目立った傷などは特にありません。
素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。
また、購入後のクレームやキャンセルは一切受け付けません。
ご理解ある方のみ購入お願いします。
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商品の説明
MICHEAL KORSショルダーバッグ | labiela.com
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