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ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
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￥12985税込
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商品の詳細
ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーのURです。
PSA鑑定にてPSA9を獲得しております。
※PSAグレーディング基準
PSA7：ニアミント（NearMint）
PSA8：ニアミントミント（NearMint-Mint）
PSA9：ミント（Mint）
PSA10：ジェムミント（GemMint）
鑑定後クリスタルパックに入れ防湿庫にて保管されておりました。
PSA鑑定にてPSA9を獲得しております。
※PSAグレーディング基準
PSA7：ニアミント（NearMint）
PSA8：ニアミントミント（NearMint-Mint）
PSA9：ミント（Mint）
PSA10：ジェムミント（GemMint）
鑑定後クリスタルパックに入れ防湿庫にて保管されておりました。
商品の説明
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
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ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
ポケモンカード ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR PSA9
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