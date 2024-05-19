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APCジーンズデニムアーペーセー

A.P.C

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商品の詳細

A.P.Cのストレートタイプのジーンズです。
リーバイス501をモデルに作られたジーンズで初めから色落ち加工をされています。股下74.総丈99.ワタリ26（訳）サイズが合う方是非！持ってて間違いない一本です！
断捨離中の為出品します。
ご興味ある方ご検討ください。



商品の説明

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