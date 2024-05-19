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Amazon Fire TV Stick

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商品の詳細

新品AmazonFireTVStickリモコン付属第2世代即発送

Amazonfiretvstick
アレクサ音声認識リモコン付属

家電量販店で購入品
Amazonアカウント紐付け無し

新品未開封
即日発送

・即購入OKです

■同梱内容
・AmazonFireTVStick本体(第2世代)
・Alexa対応音声認識リモコン(第2世代)
・電源アダプター
・USBケーブル
・HDMI延長ケーブル
・単4電池2本

■動作環境
高速インターネットへのWiFi接続
HDMI端子対応の高精細テレビ

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商品の説明

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