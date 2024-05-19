Amazon Fire TV Stick

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商品の詳細

新品AmazonFireTVStickリモコン付属第2世代即発送



Amazonfiretvstick

アレクサ音声認識リモコン付属



家電量販店で購入品

Amazonアカウント紐付け無し



新品未開封

即日発送



・即購入OKです



■同梱内容

・AmazonFireTVStick本体(第2世代)

・Alexa対応音声認識リモコン(第2世代)

・電源アダプター

・USBケーブル

・HDMI延長ケーブル

・単4電池2本



■動作環境

高速インターネットへのWiFi接続

HDMI端子対応の高精細テレビ



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