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新品級 Nikon D5600 AF-P18-55 VR KIT 608ショット

Nikon

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商品の詳細

新品級NikonニコンD5600AF-P18-55VRKIT608ショット


目立つキズ、スレ無く極上コンディション

シャッター回数約608回

付属品完備

液晶保護フィルム貼り付け済み

KenkoMCPROTECTORNEO55mm付き




D5600ボディ
AF-P18-55mmレンズ
ストラップ
Li-ionリチャージャブルバッテリー
バッテリーチャージャー
接眼目当てDK-25
ボディキャップ
レンズキャップ前後
使用説明書
保証書
元箱


Wi-Fiスマートフォン転送
Bluetooth搭載機種
タッチパネル、バリアングル液晶自撮りOK


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商品の説明

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