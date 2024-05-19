新品級 Nikon D5600 AF-P18-55 VR KIT 608ショット

商品の詳細

新品級NikonニコンD5600AF-P18-55VRKIT608ショット





目立つキズ、スレ無く極上コンディション



シャッター回数約608回



付属品完備



液晶保護フィルム貼り付け済み



KenkoMCPROTECTORNEO55mm付き









D5600ボディ

AF-P18-55mmレンズ

ストラップ

Li-ionリチャージャブルバッテリー

バッテリーチャージャー

接眼目当てDK-25

ボディキャップ

レンズキャップ前後

使用説明書

保証書

元箱





Wi-Fiスマートフォン転送

Bluetooth搭載機種

タッチパネル、バリアングル液晶自撮りOK





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