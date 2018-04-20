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LG gram 14Z980-GR55J RAM 20G SSD 1TB
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￥30800税込
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商品の詳細
2019年4月に購入したものです。
購入後、RAMを4GBから(シリコンパワーノートPC用メモリDDR4-2400(PC4-19200)16GB×1枚260Pin1.2VCL17永久保証SP016GBSFU240B02)を足して20GB、SSDを128GBから(CrucialSSDM.21000GBP1シリーズType2280PCIe3.0x4NVMe5年保証CT1000P1SSD8JP＋ヒートシンク)に換装しました。
動作はとても早く、問題は在りませんでした。
長期保証3年と全損保証1年をお付けします。
14Z980-GR55J
14.0インチで長時間駆動と1kg以下を実現。14.0インチ995g/最大26時間駆動
主な機能
14.0インチ重量995g
Windows10Home
最大駆動時間26時間
インテル®Core™i5-8250Uプロセッサー
4GBDDR42400メモリ（20GBに増量)/128GBSATA3.0SSD(1TBNVMeSSDに換装)
米国国防総省MIL-STD-810G準拠テスト7項目クリア
購入後、RAMを4GBから(シリコンパワーノートPC用メモリDDR4-2400(PC4-19200)16GB×1枚260Pin1.2VCL17永久保証SP016GBSFU240B02)を足して20GB、SSDを128GBから(CrucialSSDM.21000GBP1シリーズType2280PCIe3.0x4NVMe5年保証CT1000P1SSD8JP＋ヒートシンク)に換装しました。
動作はとても早く、問題は在りませんでした。
長期保証3年と全損保証1年をお付けします。
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14.0インチで長時間駆動と1kg以下を実現。14.0インチ995g/最大26時間駆動
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インテル®Core™i5-8250Uプロセッサー
4GBDDR42400メモリ（20GBに増量)/128GBSATA3.0SSD(1TBNVMeSSDに換装)
米国国防総省MIL-STD-810G準拠テスト7項目クリア
商品の説明
新作ウエア LG gram 14Z980-GR55J RAM 20G SSD 1TB ノートPC - www ...
14.0インチで長時間駆動と1kg以下を実現。14.0インチ 995g/最大26時間 ...
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lg gram 17 i5の通販 9点 | フリマアプリ ラクマ
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