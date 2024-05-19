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平和屋-こころ店■上質な小紋 葉尽くし 鬼しぼ縮緬 着丈150.5cm 裄丈63cm 正絹 逸品 A-cs4667
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￥1417税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈150.5cm（肩から）
裄丈63cm
袖丈56cm 縫込み0cm
袖幅32.5cm
前幅23.5cm
後幅29.5cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約1cm 身頃側約2.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
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