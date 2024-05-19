マリメッコ Marimekko バックパック 26994 BUDDY バディ バックパック リュック ブラック系

商品の詳細

■商品情報

[商品名]

マリメッコMarimekko26994BUDDYバディバックパックリュックブラック系【中古】

[カラー]ブラック系

[サイズ]W約27cmxH約40cmxD約17cm

高さ：約40cm

[付属品]なし



[状態・コンディション]

※ファスナーの持ち手が欠損しております（メイン収納箇所の２つ分欠損）。金属箇所のメッキ剥がれ、リフレクター部分の剥がれ、表側下箇所に白い汚れ、全体的なスレが見受けられます。※素材特有の使用感、キズ、スレ、シワ、汚れなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。



[商品番号]3j12545gg0005pa87



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