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マリメッコ Marimekko バックパック 26994 BUDDY バディ バックパック リュック ブラック系
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￥2364税込
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商品の詳細
■商品情報
[商品名]
マリメッコMarimekko26994BUDDYバディバックパックリュックブラック系【中古】
[カラー]ブラック系
[サイズ]W約27cmxH約40cmxD約17cm
高さ：約40cm
[付属品]なし
[状態・コンディション]
※ファスナーの持ち手が欠損しております（メイン収納箇所の２つ分欠損）。金属箇所のメッキ剥がれ、リフレクター部分の剥がれ、表側下箇所に白い汚れ、全体的なスレが見受けられます。※素材特有の使用感、キズ、スレ、シワ、汚れなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。
[商品番号]3j12545gg0005pa87
こちらの商品はラクマ公式パートナーのLIFEによって出品されています。
[商品名]
マリメッコMarimekko26994BUDDYバディバックパックリュックブラック系【中古】
[カラー]ブラック系
[サイズ]W約27cmxH約40cmxD約17cm
高さ：約40cm
[付属品]なし
[状態・コンディション]
※ファスナーの持ち手が欠損しております（メイン収納箇所の２つ分欠損）。金属箇所のメッキ剥がれ、リフレクター部分の剥がれ、表側下箇所に白い汚れ、全体的なスレが見受けられます。※素材特有の使用感、キズ、スレ、シワ、汚れなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。
[商品番号]3j12545gg0005pa87
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商品の説明
マリメッコ 26994 BUDDY バディ バックパック リュック ブラック系【中古】
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