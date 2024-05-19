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新品 JORDAN NIKE ナイキ ウエストポーチ ボディバッグ赤 フェラーリ

NIKE

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新品 JORDAN NIKE ナイキ ウエストポーチ ボディバッグ赤 フェラーリ
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商品の詳細

大人気JODANジョーダン（NIKEナイキ）のウエストポーチ、ボディバッグです。新品未使用です。　

黒×赤×イエローにジョーダン14にも使用されているフェラーリをモチーフにしたジャンプマンの金属プレートがついていてカッコいいです。
ベルト部分も磁石で脱着可能で利便性も高いです。

他でも出品しているので、売り切れ次第終了です。早い者勝ちです。色違いも出品中です。

交渉中でも先にご入金頂ける方優先です。早い者勝ちです。
全ての方に平等にお取り置きは出来かねます。宜しくお願いします。
　
※ご購入意思の無い方は絶対に値段交渉、ご購入をしないで下さい。購入したまま入金せず一方的に気分でキャンセルする方がたまにいらっしゃるので、ご購入後即入金出来ない方は絶対に購入をしないで下さい。
ルールを守ってお互いに気持ちの良いお取引をしたいので、ご理解ある方のみ宜しくお願いします。

新品ですが、自宅保管にご理解ある方のみ宜しくお願いします。神経質な方はご購入をお控え下さい。画像4枚目の様にプレート表面に陳列によるスレ？小傷（購入時からある）ので激安出品です。
小さくたたんでの発送です。宜しくお願いします。

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カラー···レッド
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···ナイロン



商品の説明

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