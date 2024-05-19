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a7rⅡ＋smctakumar55mm f1.8のセット

SONY

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a7rⅡ＋smctakumar55mm f1.8のセット
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商品の詳細

使用に伴う外装の傷がありますが問題なく使えます。
シャッター回数
17273回
付属品

smctakumar55mmf1.8
カビ曇り等はないです。
k\u0026fマウントアダプター　m42→sonye
充電器
バッテリー２個








商品の説明

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