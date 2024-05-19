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［新品・未開封］富士通 arrows RX 2台セット

富士通

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商品の詳細

楽天モバイル対応のsimフリースマートフォン2台セットで、カラーはホワイトとブラックです。両方とも新品・未開封です。

保証の際に必要になるかもしれませんので、お買い上げ明細書も同封してお送りします。

商品の説明

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