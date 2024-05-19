CANON EOS Kiss X9i

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商品の詳細

H30年にジョーシンで購入し、10回も使用しておりません。
購入したものの、iPhone撮影の方が多いため、
綺麗なうちにお譲りいたします。
お写真４枚目のカメラバックもおつけいたします。

お写真好きな方いかがですか？

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商品の説明

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