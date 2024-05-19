アップルウォッチ 最高ランクダイヤカバー　ナイロンレザー ベルトセット

商品の詳細

アップルウォッチシリーズ6、アップルウォッチSE、40mm44mm、完全対応しています☆

☆高評価900を超える最高クオリティーをご確認下さい。



ご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品はAppleWatch対応最高ランクダイヤカバーゴールドとナイロン本革レザーベルトのセットです。



実物はキラキラ輝き非常に美しいです。過剰に装飾されたものと違い、こちらの商品は上品でエレガントな印象でより高級感を感じることができます。



ベゼルはplasticのため非常に軽く、リーズナブルな値段を実現しています。



対応モデル：AppleWatch各シリーズ

スワロダイヤ：CZキュービックジルコニア



素材：Plastic



CZキュービックジルコニアはスワロフスキー社の物ではございません。



ベゼルはplasticとなります。ステンレス製ではありません。



ベルト表面にはナイロン、裏面には本革レザーが使用されています。黒、緑、赤の三色がブランドをイメージさせ、高級感を演出します。※GUCCI（グッチ）ではありません。

職人技が施された本革を使用しているので、堅牢性と柔軟性を兼ね備えています。優雅で上品なイメージを演出します。つけ心地もとても快適です。

腕周り15cm~21.5cmにフィットします。



サイズを38.40.42.44mmからお選び下さいませ。

ダイヤカバーはシルバー、ゴールド、ピンク、ローズゴールド、ブラックからお選び頂けます。在庫の有無をご確認下さいませ。



※AppleWatch本体は付属しません。

※検品のため開封しています。



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