平和屋-こころ店■本場大島紬　花　着丈151cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-ta5211

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈151cm（肩から)

裄丈63cm

袖丈47cm\u0026#160;
縫込み5cm

袖幅32cm

前幅22.5cm

後幅29cm



着物縫い込み

内揚げ6.5cm




お袖側約4cm\u0026#160;
身頃側約3cm



■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように衿山・胴裏・衿裏に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

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