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平和屋-こころ店■本場大島紬 花 着丈151cm 裄丈63cm 正絹 逸品 A-ta5211
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￥1340税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈151cm（肩から)
裄丈63cm
袖丈47cm\u0026#160;
縫込み5cm
袖幅32cm
前幅22.5cm
後幅29cm
着物縫い込み
内揚げ6.5cm
裄
お袖側約4cm\u0026#160;
身頃側約3cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように衿山・胴裏・衿裏に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■本場大島紬 花 着丈151cm 裄丈63cm 正絹 逸品 A-ta5211
平和屋-こころ店■本場大島紬 花 着丈151cm 裄丈63cm 正絹 逸品 A-ta5211
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