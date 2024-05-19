平和屋-こころ店■本場大島紬　花　着丈151cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-ta5211

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈151cm（肩から)



裄丈63cm



袖丈47cm\u0026#160;

縫込み5cm



袖幅32cm



前幅22.5cm



後幅29cm







着物縫い込み



内揚げ6.5cm





裄



お袖側約4cm\u0026#160;

身頃側約3cm







■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように衿山・胴裏・衿裏に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



