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イタリア革鞄　ショルダーバッグ　A４　レディース　メンズ

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商品の詳細

ダークブラウン
イタリア製　
羊革
柔らかく使いやすいです。
肩紐は同素材ですが本体よりは固く
ベルトで長さ調節できます。
斜め掛けも可能。
A４sizeの雑誌も入ります。内ポケット3つ

購入時から革のスレやキズがありました。

た34
よこ36
マチ10



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商品の説明

イタリア革鞄　ショルダーバッグ　A４　レディース　メンズ
イタリアン・オイルレザー 『コペンA4ショルダーバッグ』
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コペンA4ショルダーバッグ』 | イボーナ公式オンラインショップ
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