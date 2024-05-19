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イタリア革鞄 ショルダーバッグ A４ レディース メンズ
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￥7560税込
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商品の詳細
ダークブラウン
イタリア製
羊革
柔らかく使いやすいです。
肩紐は同素材ですが本体よりは固く
ベルトで長さ調節できます。
斜め掛けも可能。
A４sizeの雑誌も入ります。内ポケット3つ
購入時から革のスレやキズがありました。
た34
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商品の説明
イタリアン・オイルレザー 『コペンA4ショルダーバッグ』
コペンA4ショルダーバッグ』 | イボーナ公式オンラインショップ
イタリア革鞄 ショルダーバッグ A４ レディース メンズ | フリマアプリ ラクマ
イタリア革鞄 ショルダーバッグ A４ レディース メンズ
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