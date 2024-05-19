GREEN LABEL RELAXING Aラインコート

商品の詳細

グリーンレーベルリラクシングGREENLABELRELAXING（ユナイテッドアローズUnitedArrows）コート出品致します

形が物凄く綺麗なAライン

帽子も取り外せます

中には暖かいキルティングのベストが付いています

これもまた、暖かい春先には、外せます。

冬、春、秋着て頂けると思います。

綺麗目な方からカジュアルな方までスタンダードな形なので着こなせて頂けると思います。



クリーニングに出しております。

２年前ほど購入しております。

着用頻度は、そこまで多くは無かったです。

綺麗な状態でございます。

が、神経質な方、usedにご理解頂けない方は控えて頂いた方が良いかと思います。



是非この冬から着て頂けたらと思います(^^)



サイズは、38

（ちなみに私は158センチ45キロです）

