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GREEN LABEL RELAXING Aラインコート

UNITED ARROWS green label relaxing

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GREEN LABEL RELAXING Aラインコート
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商品の詳細

グリーンレーベルリラクシングGREENLABELRELAXING（ユナイテッドアローズUnitedArrows）コート出品致します
形が物凄く綺麗なAライン
帽子も取り外せます
中には暖かいキルティングのベストが付いています
これもまた、暖かい春先には、外せます。
冬、春、秋着て頂けると思います。
綺麗目な方からカジュアルな方までスタンダードな形なので着こなせて頂けると思います。

クリーニングに出しております。
２年前ほど購入しております。
着用頻度は、そこまで多くは無かったです。
綺麗な状態でございます。
が、神経質な方、usedにご理解頂けない方は控えて頂いた方が良いかと思います。

是非この冬から着て頂けたらと思います(^^)

サイズは、38
（ちなみに私は158センチ45キロです）




商品の説明

GREEN LABEL RELAXING Aラインコート
［ size SHORT / TALLあり ］ソフトメルトン Aライン コート

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