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Nike Air Jordan 1 Retro High OG 31cm

NIKE

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商品の詳細

NikeAirJordan1RetroHighOG“DarkMarinaBlue”

カラーDarkMarinaBlue
サイズ:31cm
新品未使用
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