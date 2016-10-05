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iPhone7 本体　ブラック

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商品の詳細

iPhone7ブラック　128GB
元Softbank端末

SIMロック解除していません。

残債無し。

バッテリー81%

2年間使用。


初期化済。
サインオフ済み。(iPhoneを探すオフ)

画像では分かりにくいですが、傷など多少有りますり
付属品は箱のみです。




商品の説明

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