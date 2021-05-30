Nikon D3500 ダブルズームキット 展示品

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在庫あり

商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。



NikonD3500ダブルズームキット

こちらはメーカー展示品になります。

購入時に入念に傷のチェックを行いました。

ほぼ新品と思って頂いて大丈夫です。



購入日2021.05.30

購入日より1年のメーカー保証が受けられますので安心してお使いいただけるかと思います。



購入店のレシートも同梱致します。



#ニコン

#Nikon