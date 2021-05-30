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Nikon D3500 ダブルズームキット 展示品
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商品の詳細
NikonD3500ダブルズームキット
こちらはメーカー展示品になります。
購入時に入念に傷のチェックを行いました。
ほぼ新品と思って頂いて大丈夫です。
購入日2021.05.30
購入日より1年のメーカー保証が受けられますので安心してお使いいただけるかと思います。
購入店のレシートも同梱致します。
#ニコン
#Nikon
商品の説明
〔展示品〕 D3500 ダブルズームキット
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