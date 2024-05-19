- 当日発送
- 送料無料
富士通 FUJITSU LIFEBOOK A746/N 第6世代 Core i3 6100U 64GB 新品SSD240GB DVD-ROM Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ テンキー 無線LAN パソコン ノートパソコン PC Notebook
- 販売価格 ：
-
￥26600税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
富士通FUJITSULIFEBOOKA746/N第6世代Corei36100U64GB新品SSD240GBDVD-ROMWindows1064bitWPSOffice15.6インチテンキー無線LAN中古パソコンノートパソコンPCNotebook【中古】
商品説明メーカー名FUJITSU
サイズA4スペック
■CPUCorei36100U/2.30GHz
■メモリ64GB(DDR4)\u0026nbsp;
■新品SSD240GB
■ドライブDVD-ROM
■液晶15.6型ワイドHD(1366x768)
■テンキーあり
■OSWindows1064bit
■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースSDメモリーカード×1スロットアナログRGB×1HDMI出力端子×1RJ-45×1φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）USB3.0準拠×4
■寸法374×250×24.9〜32.5mm（突起部含まず）
■質量約2.1kg
■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：normal-inventory
商品説明メーカー名FUJITSU
サイズA4スペック
■CPUCorei36100U/2.30GHz
■メモリ64GB(DDR4)\u0026nbsp;
■新品SSD240GB
■ドライブDVD-ROM
■液晶15.6型ワイドHD(1366x768)
■テンキーあり
■OSWindows1064bit
■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースSDメモリーカード×1スロットアナログRGB×1HDMI出力端子×1RJ-45×1φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）USB3.0準拠×4
■寸法374×250×24.9〜32.5mm（突起部含まず）
■質量約2.1kg
■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：normal-inventory
商品の説明
富士通 【整備済み品】 LIFEBOOK A746 ■15.6インチFHD(1920x1080) / 第6世代Core [email protected] / メモリ8GB / SSD 512GB / WiFi / Bluetooth / HDMI / Win11搭載 /Office H&B 2019
XPERIA Z4タブレットレプレゼント/FUJITSU FMV LifeBook A Seriesシリーズ富士通中古ノートパソコンノートPC 高性能第6世代 Core i3 メモリ:8GB SSD:256GB 15.6インチ Win11 Office 2021テンキー ...
富士通 LIFEBOOK A746/P CPU:Core i3-6100U 2.30GHz/メモリ:4GB/SSD ...
富士通 LIFEBOOK A746/P 無線LAN搭載 Microsoft Office 2021 Windows11 ...
富士通 【整備済み品】 LIFEBOOK A746 ■15.6インチFHD(1920x1080) / 第6世代Core [email protected] / メモリ8GB / SSD 512GB / WiFi / Bluetooth / HDMI / Win11搭載 /Office H&B 2019
富士通 LIFEBOOK A746/P 無線LAN搭載 Windows11 CPU：Core i3 6100U ...
即納パソコン】LIFEBOOK A746/N ※テンキー付 【中古パソコン直販(38399)】
XPERIA Z4タブレットレプレゼント/FUJITSU FMV LifeBook A Seriesシリーズ富士通中古ノートパソコンノートPC 高性能第6世代 Core i3 メモリ:8GB SSD:256GB 15.6インチ Win11 Office 2021テンキー ...
富士通 FUJITSU LIFEBOOK A746/N 第6世代 Core i3 6100U 4GB HDD250GB DVD-ROM Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ テンキー 無線LAN 中古パソコン ノートパソコン PC Notebook 【中古】
Amazon.co.jp: なめらかフルHD 富士通 LIFEBOOK A746/P 第6世代 Core ...
富士通 LIFEBOOK A746 通販 フルHD液晶15.6型 中古ノートパソコン WPS ...
富士通 LIFEBOOK A746 通販 フルHD液晶15.6型 中古ノートパソコン WPS ...
XPERIA Z4タブレットレプレゼント/FUJITSU FMV LifeBook A Seriesシリーズ富士通中古ノートパソコンノートPC 高性能第6世代 Core i3 メモリ:8GB SSD:256GB 15.6インチ Win11 Office 2021テンキー ...
富士通 【整備済み品】 LIFEBOOK A746 ■15.6インチFHD(1920x1080) / 第6世代Core [email protected] / メモリ8GB / SSD 512GB / WiFi / Bluetooth / HDMI / Win11搭載 /Office H&B 2019
スマホ/家電/カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング
-
-
-
-
-
4
おしりリフレ パナソニック 美品
マッサージ機
￥2,400
-
5
ドクターエアー 3d マッサージャー
マッサージ機
￥2,340
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ロングワンピース/マキシワンピース
￥9,400
-
ネックレス
￥1,657
-
着物
￥3,377
-
ロングドレス
￥1,620
-
Tシャツ(長袖/七分)
￥1,634
-