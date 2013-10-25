SONY ヘッドホン MDR-HW700DS

商品の詳細

「SONYヘッドホンMDR-HW700DS」



1年ほど使いました。

数年放置していました。

久しぶりに出してみるとイヤーパッドが劣化していました。内側が剥がれています。



イヤーパッドは安いものであれば1500円くらいで売ってるので交換して頂いたほうがいいと思います。



必要なくなったため出品します。

動作確認済み。問題なく使えます。



あくまで中古品です。

神経質な方は購入をお控えください。



よろしくお願いいたします。









世界初（＊）9.1ch3DVPT（VirtualphonesTechnology）が臨場感あふれるサラウンド音場を再現映画の基本構成である5.1chに、背後の音を表現するサラウンドバックと高さ方向の表現を追加するフロントハイの4chを追加。9.1chのサラウンド音場が立体感をより高め、大迫力のコンテ…



ブランド名：SONY

メーカー型番：MDR-HW700DS

発売年月日：2013/10/25

代表カラー：ブラック

ノイズキャンセリング機能：無

ワイヤレス機能：ワイヤレス+送信機

装着タイプ：ヘッドバンドタイプ

装着方式：両耳

サラウンド：有

マイク：無

折りたたみ機能：無

ドライバーサイズ：50.0mm

プラグ形状：プラグ無

駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型

ヘッドホン構造：密閉型HP

リモコン：有

NFC対応：無



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