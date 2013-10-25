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SONY ヘッドホン MDR-HW700DS
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商品の詳細
1年ほど使いました。
数年放置していました。
久しぶりに出してみるとイヤーパッドが劣化していました。内側が剥がれています。
イヤーパッドは安いものであれば1500円くらいで売ってるので交換して頂いたほうがいいと思います。
必要なくなったため出品します。
動作確認済み。問題なく使えます。
あくまで中古品です。
神経質な方は購入をお控えください。
よろしくお願いいたします。
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ブランド名：SONY
メーカー型番：MDR-HW700DS
発売年月日：2013/10/25
代表カラー：ブラック
ノイズキャンセリング機能：無
ワイヤレス機能：ワイヤレス+送信機
装着タイプ：ヘッドバンドタイプ
装着方式：両耳
サラウンド：有
マイク：無
折りたたみ機能：無
ドライバーサイズ：50.0mm
プラグ形状：プラグ無
駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型
ヘッドホン構造：密閉型HP
リモコン：有
NFC対応：無
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商品の説明
ソニー 9.1ch 無線 デジタルサラウンドヘッドホンシステム 密閉型 MDR-HW700DS ブラック
ソニー 9.1ch デジタルサラウンドヘッドホン(増設用) 密閉型 MDR-HW700
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