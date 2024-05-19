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ポールスミス 七分袖カットソー サイズ40 L
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￥1470税込
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商品の詳細
カットソー
[ブランド]
PaulSmith(ポールスミス)
[商品名]
-
[型番]
-
[男女別]
レディース
[表記サイズ]
40
[実寸サイズ]
ゆき丈:約62cm
身幅:約55cm
着丈:約54cm
[カラー]
グレー×レッド×マルチ
[デザイン]
ドット柄
ブランドタグ取れかけ
[コンディションの備考]
【本体】
・全体的⇒薄っすらと汚れている/色褪せ若干
・脇下⇒汗染み若干
【特記事項】
・保存時のニオイあり
[製造番号・刻印]
-
[シリアル]
***
[付属品]
なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBrandear（ブランディア）によって出品されています。
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商品の説明
ポールスミス 七分袖カットソー サイズ40 L | フリマアプリ ラクマ
ポールスミス 七分袖カットソー サイズ40 L
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Paul Smith - ポールスミス 七分袖カットソー サイズ40 Lの通販｜ラクマ
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