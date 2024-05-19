ポールスミス 七分袖カットソー サイズ40 L

商品の詳細

[カテゴリ]

カットソー



[ブランド]

PaulSmith(ポールスミス)



[商品名]

-



[型番]

-



[男女別]

レディース



[表記サイズ]

40



[実寸サイズ]

ゆき丈:約62cm

身幅:約55cm

着丈:約54cm





[カラー]

グレー×レッド×マルチ



[デザイン]

ドット柄

ブランドタグ取れかけ



[コンディションの備考]

【本体】

・全体的⇒薄っすらと汚れている/色褪せ若干

・脇下⇒汗染み若干

【特記事項】

・保存時のニオイあり



[製造番号・刻印]

-



[シリアル]

***



[付属品]

なし





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