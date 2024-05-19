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平和屋野田店■上質な小紋 翠峯作 霞文 暈し染め 逸品 n-kg3017
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￥1463税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈150cm（肩から）
裄丈63cm
袖丈49.5cm 縫込み4.5cm
袖幅33cm
前幅22cm
後幅28cm
着物縫いこみ
内揚げ9cm
裄
お袖側約3cm 身頃側約3.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・一つ紋】
状態は接写画像のように
衿山に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
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