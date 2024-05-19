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平和屋野田店■上質な小紋　翠峯作　霞文　暈し染め　逸品　n-kg3017

Hrunny

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈150cm（肩から）

裄丈63cm

袖丈49.5cm　縫込み4.5cm

袖幅33cm

前幅22cm

後幅28cm



着物縫いこみ

内揚げ9cm





お袖側約3cm　身頃側約3.5cm

■■■　商品詳細　■■■


【正絹・一つ紋】

状態は接写画像のように

衿山に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。











商品の説明

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