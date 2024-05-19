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DIOR ディオール メガネ
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商品の詳細
乱視・遠視用のレンズ入ってますので、ご自身で交換お願い致します。
付属品一式揃っています。
今年、都内の眼鏡店にて85,000円程で購入したものです。
商品の説明
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