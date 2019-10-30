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送料込み AirPods Pro 第一世代 Apple
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商品の詳細
AirPodsPro第一世代です。
一年半前にAppleのオンラインストアで購入しましたが、使用頻度が低い為に出品します。
中古ですので、ケースに小傷などはありますが、バッテリーなどは問題ありません。箱あります。
イヤホン自体には、左右ともに傷などはありません。
有線でもワイヤレスでも充電可能です。
イヤーピースのSとLは未使用です。
消毒等は済ませてあります。
中古品ですので、ご理解の上でご購入をお願いします。
「APPLEAirPodsProノイズキャンセリング付完全ワイヤレスイヤホンMWP22J/A」
包み込むようなサウンドを生み出すアクティブノイズキャンセリングを搭載。周囲の音が聞こえる外部音取り込みモードも用意。装着感をカスタマイズできるので、オーディオを一日中ずっと快適に楽しめます。これまでのAirPodsと同様に、iPhoneやAppleWatchとの接続は魔法のよう。ケースから取り出す…
ブランド名：APPLE
メーカー型番：MWP22J/A
発売年月日：2019/10/30
代表カラー：ホワイト
Bluetooth対応：有
ノイズキャンセリング機能：有
ワイヤレス機能：有
装着タイプ：インナーイヤータイプ
装着方式：両耳用
プラグ形状：プラグ無
防滴・防水機能：有
駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型
ヘッドホン構造：密閉型HP
本体重量：11.0g
サラウンド：無
マイク：有
リモコン：有
折りたたみ機能：対象外
コード巻き取り：無
Bluetooth通信方式：5
NFC対応：無
対応コーデック：SBC
#APPLE
#MWP22J/A
#スマ…
一年半前にAppleのオンラインストアで購入しましたが、使用頻度が低い為に出品します。
中古ですので、ケースに小傷などはありますが、バッテリーなどは問題ありません。箱あります。
イヤホン自体には、左右ともに傷などはありません。
有線でもワイヤレスでも充電可能です。
イヤーピースのSとLは未使用です。
消毒等は済ませてあります。
中古品ですので、ご理解の上でご購入をお願いします。
「APPLEAirPodsProノイズキャンセリング付完全ワイヤレスイヤホンMWP22J/A」
包み込むようなサウンドを生み出すアクティブノイズキャンセリングを搭載。周囲の音が聞こえる外部音取り込みモードも用意。装着感をカスタマイズできるので、オーディオを一日中ずっと快適に楽しめます。これまでのAirPodsと同様に、iPhoneやAppleWatchとの接続は魔法のよう。ケースから取り出す…
ブランド名：APPLE
メーカー型番：MWP22J/A
発売年月日：2019/10/30
代表カラー：ホワイト
Bluetooth対応：有
ノイズキャンセリング機能：有
ワイヤレス機能：有
装着タイプ：インナーイヤータイプ
装着方式：両耳用
プラグ形状：プラグ無
防滴・防水機能：有
駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型
ヘッドホン構造：密閉型HP
本体重量：11.0g
サラウンド：無
マイク：有
リモコン：有
折りたたみ機能：対象外
コード巻き取り：無
Bluetooth通信方式：5
NFC対応：無
対応コーデック：SBC
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商品の説明
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