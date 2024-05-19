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新品！Hennessy Paradis Extra ヘネシー パラディエクストラ
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￥28800税込
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商品の詳細
頂き物です。
飲む予定がございませんので出品いたしました^_^
箱に多少のシミがございます。
本体はピカピカです。
自宅保管ですのでご理解くださいませ。
未開封であるため、味や品質の保証は出来かねます。
丁寧に梱包してお送りいたします。
内容量 700ml
アルコール度数 40度
よろしくお願いします！
商品の説明
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