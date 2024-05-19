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新品！Hennessy Paradis Extra ヘネシー パラディエクストラ

Lrunny

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新品！Hennessy Paradis Extra ヘネシー パラディエクストラ
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商品の詳細

新品、未開栓✩HennessyParadisExtra


頂き物です。
飲む予定がございませんので出品いたしました^_^

箱に多少のシミがございます。
本体はピカピカです。
自宅保管ですのでご理解くださいませ。


未開封であるため、味や品質の保証は出来かねます。
丁寧に梱包してお送りいたします。

内容量　700ml
アルコール度数　40度

よろしくお願いします！






商品の説明

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