【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara

商品の詳細



最高級ライン白タグのマックスマーラ

のチェスターコートです☆

キャメル100％の贅沢なお素材でその

柔らかさと質の良さは、流石！

マックスマーラならではです

ウールほど厚くもなく、しなやかです

ので、カジュアルな装いにサラッと羽織る

だけでも大変素敵です^-^







size40



着丈約105㌢身幅約55㌢ゆき丈約83㌢



傷、汚れなく綺麗なお品です。

手放すのが惜しいくらいの質の良さ

ですが、私には少々大きいのです



お直しするには、とても勿体ないお品

ですので、出来れば素敵に着こなして

下さる方に着ていただけたらと

思います。



