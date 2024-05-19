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【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara
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￥20580税込
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商品の詳細
最高級ライン白タグのマックスマーラ
のチェスターコートです☆
キャメル100％の贅沢なお素材でその
柔らかさと質の良さは、流石！
マックスマーラならではです
ウールほど厚くもなく、しなやかです
ので、カジュアルな装いにサラッと羽織る
だけでも大変素敵です^-^
size40
着丈約105㌢身幅約55㌢ゆき丈約83㌢
傷、汚れなく綺麗なお品です。
手放すのが惜しいくらいの質の良さ
ですが、私には少々大きいのです
お直しするには、とても勿体ないお品
ですので、出来れば素敵に着こなして
下さる方に着ていただけたらと
思います。
商品の説明
【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara
【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara
【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara
【白タグ 美品】キャメル100％ コート★ Max Mara
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