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3点セットジルコニアストーン　Silverカラークリップ式イヤーカフ

Qoften

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3点セットジルコニアストーン　Silverカラークリップ式イヤーカフ
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商品の詳細

詳細
素材:
亜鉛合金
ストーン:キュービックジルコニア
カラー:Silver
サイズ:直径約10㎜程
個数:3点セット

商品の説明

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