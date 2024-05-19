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3点セットジルコニアストーン Silverカラークリップ式イヤーカフ
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￥7560税込
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商品の詳細
素材:
亜鉛合金
ストーン:キュービックジルコニア
カラー:Silver
サイズ:直径約10㎜程
個数:3点セット
商品の説明
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