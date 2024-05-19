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【迷ったらコレ】 NEC VK24MX-U 第6世代 Core i5 6300U/2.40GHz 32GB 新品SSD2TB スーパーマルチ Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ HD カメラ 無線LAN パソコン ノートパソコン PC Notebook
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￥26208税込
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商品の詳細
【迷ったらコレ】NECVK24MX-U第6世代Corei56300U/2.40GHz32GB新品SSD2TBスーパーマルチWindows1064bitWPSOffice15.6インチHDカメラ無線LAN中古パソコンノートパソコンPCNotebook【中古】
商品説明メーカー名NEC
サイズA4スペック
■CPUCorei56300U/2.40GHz
■メモリ32GB(DDR4)\u0026nbsp;
■新品SSD2TB
■ドライブスーパーマルチ
■液晶15.6型HD(1366x768)
■カメラあり
■テンキーなし
■OSWindows10Professional64bit
■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースSD(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB2.0ポートとなります))RS-232CD-sub9ピン×1ミニD-sub15ピン×1HDMIポート×1RJ45LANコネクタ×1
■寸法377(W)×255(D)×27.6(H)mm
■質量約2.4kg
■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：normal-inventory
商品説明メーカー名NEC
サイズA4スペック
■CPUCorei56300U/2.40GHz
■メモリ32GB(DDR4)\u0026nbsp;
■新品SSD2TB
■ドライブスーパーマルチ
■液晶15.6型HD(1366x768)
■カメラあり
■テンキーなし
■OSWindows10Professional64bit
■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースSD(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB2.0ポートとなります))RS-232CD-sub9ピン×1ミニD-sub15ピン×1HDMIポート×1RJ45LANコネクタ×1
■寸法377(W)×255(D)×27.6(H)mm
■質量約2.4kg
■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：normal-inventory
商品の説明
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NEC VersaPro VK24MX 15.6インチ ノートパソコン / 第6世代 Core i5 / メモリ:8GB / SSD:480GB / Win11 / Office / インターネットセキュリティ / Wi-Fi / Webカメラ / DVD / USB3.0 / HDMI / VGA ...
【迷ったらコレ】 NEC VK24MX-U 第6世代 Core i5 6300U/2.40GHz 8GB 新品SSD480GB スーパーマルチ Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ HD カメラ 無線LAN 中古パソコン ノートパソコン PC Notebook 【中古】
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【迷ったらコレ】 NEC VK24MX-U 第6世代 Core i5 6300U/2.40GHz 8GB 新品SSD480GB スーパーマルチ Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ HD カメラ 無線LAN 中古パソコン ノートパソコン PC Notebook 【中古】
【迷ったらコレ】 NEC VK24MX-U 第6世代 Core i5 6300U/2.40GHz 8GB 新品SSD480GB スーパーマルチ Windows10 64bit WPSOffice 15.6インチ HD カメラ 無線LAN 中古パソコン ノートパソコン PC Notebook 【中古】
NEC VersaPro VK24MX-U CPU：Core i5-6300U 2.4GHz / メモリ：8GB ...
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NEC VersaPro VK24MX 15.6インチ ノートパソコン / 第6世代 Core i5 / メモリ:8GB / SSD:480GB / Win11 / Office / インターネットセキュリティ / Wi-Fi / Webカメラ / DVD / USB3.0 / HDMI / VGA ...
NEC 〔中古〕 VK24MX-Y / インテル® Core™ i5 プロセッサー -6300U 2.4 ...
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