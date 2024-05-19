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ag TWS04K ブラック Bluetooth ワイヤレス イヤホン
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￥5076税込
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商品の詳細
新品未開封
正規品
AG-TWS04K
ag
TWS04K
blackブラック
Bluetoothワイヤレス完全独立型左右分離型イヤホン
スペック
型番：AG-TWS04K
通信方式：Bluetooth5.0
再生周波数帯域：20Hz20KHz
対応コーデック：SBC,AAC,QualcommaptXaudio
対応プロファイル：A2DP,AVRCP,HSP,HFP
連続音楽再生時間：最大9時間（ケース込み最大180時間）
充電時間：イヤホン本体：2時間/ケース：4時間
バッテリー容量：イヤホン片耳45mAh/ケース2600mAh
付属品：充電ケース、イヤーピース（finalTYPEE完全ワイヤレス専用仕様)5サイズ、USBタイプC充電用ケーブル
正規品
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通信方式：Bluetooth5.0
再生周波数帯域：20Hz20KHz
対応コーデック：SBC,AAC,QualcommaptXaudio
対応プロファイル：A2DP,AVRCP,HSP,HFP
連続音楽再生時間：最大9時間（ケース込み最大180時間）
充電時間：イヤホン本体：2時間/ケース：4時間
バッテリー容量：イヤホン片耳45mAh/ケース2600mAh
付属品：充電ケース、イヤーピース（finalTYPEE完全ワイヤレス専用仕様)5サイズ、USBタイプC充電用ケーブル
商品の説明
ag TWS04K ブラック 【AG-TWS04K】完全ワイヤレスイヤホン aptX対応 最大180時間 長寿命バッテリー IPX7 防水 スポーツ ランニング テレワーク リモートワーク マイク付き スマホ 無線 ハンズフリー通話 両耳 ビジネス
TWS04K【AG-TWS04K】 ブラック
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TWS04K | ag-”ちょうどいい”ワイヤレスイヤホン – final 公式ストア
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