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ag TWS04K ブラック Bluetooth ワイヤレス イヤホン

Wfilth

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ag TWS04K ブラック Bluetooth ワイヤレス イヤホン
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商品の詳細

新品未開封
正規品

AG-TWS04K
ag
TWS04K
blackブラック
Bluetoothワイヤレス完全独立型左右分離型イヤホン

スペック
型番：AG-TWS04K
通信方式：Bluetooth5.0
再生周波数帯域：20Hz20KHz
対応コーデック：SBC,AAC,QualcommaptXaudio
対応プロファイル：A2DP,AVRCP,HSP,HFP
連続音楽再生時間：最大9時間（ケース込み最大180時間）
充電時間：イヤホン本体：2時間/ケース：4時間
バッテリー容量：イヤホン片耳45mAh/ケース2600mAh
付属品：充電ケース、イヤーピース（finalTYPEE完全ワイヤレス専用仕様)5サイズ、USBタイプC充電用ケーブル


商品の説明

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