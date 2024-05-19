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LogitecUSB 2.0 640MB MOドライブ LMO-PBB640U2
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￥8460税込
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商品の詳細
【メーカー名】
ロジテック
【商品説明】
「USBバスパワー対応」ですのでUSBポートから供給される電源で動作可能です。■放熱効果に優れた「一体型アルミボディ」により、「ファンレス」を実現しています。■小型で軽量、はがき程度の大きさです。■高速で簡単接続を実現する、「USB2.0High-Speed」に対応しています。■WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォームのMOユニットです。■「メディアID規格(MediaID)」に対応していますので、著作権保護されたコンテンツを活用できます。(Windows環境のみ)
商品の説明
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