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LogitecUSB 2.0 640MB MOドライブ LMO-PBB640U2

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LogitecUSB 2.0 640MB MOドライブ LMO-PBB640U2
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商品の詳細

LogitecポータブルタイプUSB2.0外付型640MBMOドライブLMO-PBB640U2です。通電起動確認済みです。本体、スタンド、ソフト、ピン付きです。取扱説明書のみありません。写真でよく御確認ください。

【メーカー名】
ロジテック

【商品説明】
「USBバスパワー対応」ですのでUSBポートから供給される電源で動作可能です。■放熱効果に優れた「一体型アルミボディ」により、「ファンレス」を実現しています。■小型で軽量、はがき程度の大きさです。■高速で簡単接続を実現する、「USB2.0High-Speed」に対応しています。■WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォームのMOユニットです。■「メディアID規格(MediaID)」に対応していますので、著作権保護されたコンテンツを活用できます。(Windows環境のみ)




商品の説明

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