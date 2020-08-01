商品の詳細

PHILIPSLumeaPrestige



一般家庭用光美容器

フィリップスルメアプレステージ

BRI948/70





2、3回からだ用アタッチメントのみ使用しており、毎回消毒も行なっていますが、全てのアタッチメントは必ず消毒してお届けいたします。





■商品詳細

・からだ用、顔用、ビキニエリア、

ワキ用のアタッチメント付き



・照射レベル5段階設定



・スマートスキンセンサー搭載



・照射回数約25万回



・購入日:2020.08









