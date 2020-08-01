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脱毛器
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商品の詳細
一般家庭用光美容器
フィリップスルメアプレステージ
BRI948/70
2、3回からだ用アタッチメントのみ使用しており、毎回消毒も行なっていますが、全てのアタッチメントは必ず消毒してお届けいたします。
■商品詳細
・からだ用、顔用、ビキニエリア、
ワキ用のアタッチメント付き
・照射レベル5段階設定
・スマートスキンセンサー搭載
・照射回数約25万回
・購入日:2020.08
商品の説明
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