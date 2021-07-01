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日本酒十四代 別撰諸白 白鶴錦 720ml
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￥25200税込
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商品の詳細
日本酒十四代別撰諸白 白鶴錦 720ml
3本セットでの販売です。
箱に入れたままのお渡しになります。
クール便希望の方は購入の際にお伝えお願いします。
冷蔵で保管させていただいております。
純米大吟醸酒
製造年月日：2021.07
質問等あればコメントいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
3本セットでの販売です。
箱に入れたままのお渡しになります。
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製造年月日：2021.07
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商品の説明
十四代 別撰諸白 白鶴錦 純米大吟醸 720ml-
十四代 別撰諸白 白鶴錦 純米大吟醸 720ml 2023.07 高木酒造-
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Amazon.co.jp: 十四代 別撰諸白 白鶴錦 720ml 桐箱入り : 食品・飲料・お酒
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十四代 別撰諸白 白鶴錦 純米大吟醸 720ml 2022.07 高木酒造 正規店 ...
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