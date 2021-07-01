  • 日本酒十四代 別撰諸白　白鶴錦　720ml
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日本酒十四代 別撰諸白　白鶴錦　720ml
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日本酒十四代 別撰諸白　白鶴錦　720ml

Nrunny

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日本酒十四代 別撰諸白　白鶴錦　720ml
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商品の詳細

日本酒十四代別撰諸白　白鶴錦　720ml

3本セットでの販売です。

箱に入れたままのお渡しになります。
クール便希望の方は購入の際にお伝えお願いします。

冷蔵で保管させていただいております。

純米大吟醸酒

製造年月日：2021.07

質問等あればコメントいただけたらと思います。
よろしくお願いします。


商品の説明

日本酒十四代 別撰諸白　白鶴錦　720ml
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