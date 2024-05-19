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商品の詳細


裏起毛
フードにネックウォーマーがついており
首元にスペルがくるためとてもオシャレで暖かいです。不要なときはネックウォーマーをフード側にそえておくことができます。
フリーサイズですが大きめにゆったりと着れます。

usedです。神経質な方はご遠慮ください。

商品の説明

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